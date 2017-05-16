Патрульные составили протокол на херсонку за невыполнение родительских обязанностей

Вызов о нетрезвой женщине с малолетним ребенком получили херсонские патрульные 14 мая около 15:00. Заявительница сообщала, что возле дома на ул. Черноморской гражданка в состоянии алкогольного опьянения сидит на земле, а рядом лежит маленькая девочка. На месте инспекторы увидели нетрезвую женщину с ребенком. Полицейские установили их адрес и позвонили бабушке девочки. Ей и передали девочку. На мать составили админпротокол по ст. 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) КоАП. Она уже привлекалась к админответственности за подобное правонарушение. Дальнейшей судьбой ребенка заниматься специальные службы.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook