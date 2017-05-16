В Белозерском районе 9 школьников заболели гепатитом А

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В Клапаях и Киселевке Белозерского района зарегистрировано 10 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А. Среди больных – 9 детей. По результатам обследования контактных лиц обнаружено, в том числе 5 человек с положительным результатом. Их с диагнозом «острый вирусный гепатит А» госпитализировали в Херсонскую областную инфекционную больницу. Групповое заболевание возникло в Киселевской школе – заболели 8 человек. При обследовании школы установлены санитарные нарушения. Также отобраны смывы с объектов окружающей среды, пробы пищевых продуктов и воды. 

Униан со ссылкой на Госпродпотребслужбу

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