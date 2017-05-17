В пятницу в Херсоне станет известна команда, которая примет участие во всеукраинских соревнованиях «Кожаный мяч»

В пятницу, 19 мая, в 10:00 в Херсоне на базе комплексной ДЮСШ начнутся финальные матчи областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» в возрастных категориях U-12 и U-14. В возрастной группе U-14 примут участие игроки 2003 г. р. из Нововоронцовского, Нижнесерогозского, Скадовского, Горностаевского районов, Великокопанской ОТО и Преображенки Чаплинского района. В категории U-12 за победу будут бороться футболисты 2005 г. р. из Генического, Скадовского, Бериславского районов, Каховки, Новой Каховки и Херсона.

По результатам областных соревнований команды-победители получат право на участие в зональных играх всеукраинских соревнований «Кожаный мяч».

Пресс-служба Херсонской ОГА