Херсонский мехзавод по заказу Минобороны начал выпуск котлов для обогрева БТР

Херсонский механический завод по заказу Минобороны начал выпускать устройства для обогрева внутренних отсеков бронетранспортеров отечественного производства. Эти котлы, работающие на дизельном топливе, – технологически сложны в изготовлении, так как требуют деталей и из нержавеющей, и с «черной» стали. Поэтому на предприятии сконструировали для такой работы специальное оборудование. И уже через 3 месяца отправили на Житомирский бронетанковый завод опытный образец котла. Там он успешно прошел испытания.

Кроме того, оборонный заказ общей стоимостью более 2 млн грн позволил загрузить 10 рабочих предприятия в течение года. Первые 2 партии – 24 готовых котла для обогрева БТР и БМП, уже отправили на тот же Житомирский бронетанковый завод, где их используют при комплектации новой техники.

По материалам: Голос Украины