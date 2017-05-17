За 2 месяца на территории Нижнеднепровского парка у браконьеров изъяли больше полутоны рыбы

С 8 марта по 16 мая работники Нижнеднепровского парка составили 17 протоколов о браконьерстве, в т. ч. 4 – в отношении должностных лиц. Об этом сообщается на странице парка в Facebook. Из общего количество 11 дел находятся в суде. Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела. В целом за указанный период изъято более 20 тыс. м сете, 150 вентерей и раколовок, а также больше 550 кг водных биоресурсов. Еще 7,5 т рыбы удалось спасти и выпустить в воду. Всего зафиксировано и предупреждено нанесение ущерба заповедному фонду на сумму более 750 тыс. грн.

По материалам: Гривна. Новый формат