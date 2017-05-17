На Херсонщині звільнені у запас перші строковики-прикордонники

16 травня в управлінні Херсонського прикордонного загону пройшли урочисті заходи з нагоди звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Ці прикордонники рік виконували свій громадянський обов’язок по захисту державних рубежів і маючи вищу освіту звільняються в першу чергу. Розпочались урочистості з вшанування хвилиною мовчання загиблих, які віддали своє життя за незалежність України під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції. За сумлінну службу прикордонників нагородили грамотами. Друга частина строковиків з вищою освітою готується до звільнення вже за кілька днів, а ті, хто не має вищої освіти звільнятимуться восени.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов