Херсонские каратисты успешно выступили во Львове

Спортсмены Херсонской областной федерации Киокушин каратэ (Президент Всеволодов Сергей Сергеевич, 4 Дан) успешно выступили на Чемпионате Украины по Киокушин каратэ, который состоялся во Львове 13-14 мая. Наша команда завоевала 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медали. Отличились воспитанники тренеров Сергея Дерия (г. Херсон) и Олега Жирова (г. Новая Каховка). Соревнования проходили во Дворце спорта "Украина" одновременно на четырех татами. Это был самый массовый чемпионат в котором приняли участие 780 спортсменов со всех регионов Украины.

"Поздравляем наших спортсменов с достигнутым высоким результатом на самых главных соревнованиях страны и желаем дальнейших успехов на чемпионатах Европы и Мира, которые пройдут ближайшее время в Румынии", – сообщает тренер херсонской команды Сергей Дерий.

По материалам: 0552.ua