У Херсоні відбувся регіональний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків “Я маю право”

18 травня проходило засідання експертної комісії під головуванням голови координаційної ради молодих юристів, створеної при Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області, управління освіти Херсонської міської ради та знавців мистецтвознавства. На конкурс “Я маю право” були представлені 58 робіт дітей різних вікових категорій. Роботи відрізнялися різноманітною живописною технікою, глибоким осмисленням дітьми своїх прав, різноплановим авторським підходом, а також високою художньою майстерністю. Після дебатів членами експертної комісії були відібрані кращі роботи для подальшої участі у Всеукраїнському етапі конкурсу.

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області