У Херсоні вперше пройде молодіжний фестиваль вишиванок

18 травня об 11:30 з нагоди Всесвітнього дня вишиванки на базі Херсонського гідрометеорологічного технікуму відбудеться Фестиваль «Вишиванка-2017». Захід організований за підтримки Управління освіти, науки та молоді Херсонської ОДА з метою патріотичного виховання херсонської молоді. До участі в фестивалі запрошені представники усіх навчальних закладів міста. У рамках фестивалю буде проходити конкурс вишиванок, концертна програма, виставка народної творчості, діятиме тематична фотозона.

ГО «Спілка жінок Херсонщини»