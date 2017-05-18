Патрульные полицейские задержали водителя с поддельными документами

В Херсоне около 3:00 ночи на проспекте Святых Кирилла и Мефодия патрульные полицейские остановили автомобиль с сомнительными документами. Патрульные заметили Volkswagen Passat B6. Автомобиль двигался с нарушением ПДД. Инспекторы его остановили. Во время проверки документов полицейские обнаружили на свидетельстве о регистрации транспортного средства признаки подделки. Патрульные установили, закрепленные на автомобиле подержанные номерные знаки принадлежат другому транспортному средству. Также на номере кузова инспекторы заметили признаки изменения кустарным способом.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль доставили в Корабельное отделение полиции. Свидетельство о регистрации изъяли для проведения экспертизы.

Об этом сообщается на страницеПатрульной полиции Херсона в Facebook