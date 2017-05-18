Прикордонники Херсонського загону за рік виявил 48 підроблених та 132 недійсних документів

Прикордонники Херсонського загону здійснюють пропуск осіб і транспортних засобів на Херсонщині та Миколаївщині у 18 міжнародних пунктах пропуску авіаційного, морського та річкового сполучення, а також в двох КПВВ на адмінмежі. Усі пункти пропуску готові до запровадження безвізового режиму з країнами ЄС. Робочі місця військовослужбовців, які здійснюють прикордонний контроль, оснащені сучасними засобами зчитування даних з електронних носіїв у паспортних документах, які виготовлені відповідно до міжнародних стандартів ICAO.

Бази даних прикордонників приєднанні до системи Інтерпол, що дає змогу швидко виявити осіб, які знаходяться в міжнародному розшуку.

Усі військовослужбовці, який здійснюють перевірку документів, пройшли спеціальне навчання та уміло використовують наявні засоби прикордонного контролю.

Так тільки за цей рік, завдяки професійним діям персоналу загону вдалося виявити 48 підроблених та 132 недійсних документів.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов