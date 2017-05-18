В Херсоне две недели в пришкольном лагере обойдется в 900 грн

В Херсоне будут работать в летний период 49 пришкольных (на базе школ) и 3 городских лагеря отдыха: «Солнышко», «Юнга», и «Альтаир» военно-патриотического направления. Для детей в лагерях запланирована развлекательная, познавательная, спортивная, оздоровительная и национально-патриотическая программа. Всего во время летней оздоровительной кампании услугами оздоровления и отдыха планируется охватить 70% детей. Стоимость 3-разового питания в пришкольных лагерях составит 64, 42 грн в день.

Таким образом, за 14 дней родители заплатят 901,85грн. Также при школах будут функционировать отряды труда и отдыха с одноразовым питанием – 34,36 грн в день. Свою работу пришкольные лагеря Херсона начнут 29 мая, сообщается на сайте горуправления образования.

По материалам: Гривна. Новый формат