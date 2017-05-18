В Скадовске прошли Всеукраинские соревнования по ракетомодельному спорту

С 8 по 13 мая в Скадовске проходили Всеукраинские соревнования учащейся молодежи по ракетомодельному спорту. В соревнованиях участвовали более 70 человек до 18 лет, каждый класс моделей представляли не более 3 спортсменов. Участвовали спортсмены из Харькова, Полтавы, Сумм, Донецкой, Херсонской, Львовской области, Черновцов, Черкасс, Нежина, Ивано-Франковска и Скадовска. По результатам соревнований 1-е место заняла команда Львовской области, 2-е – команда Нежина, 3-е место – команда Днепропетровской области. Команда Херсонской области заняла 4-е место.

По материалам: skadnews