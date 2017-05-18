В Скадовске хотят возродить и провести XV юбилейный международный детский фестиваль «Черноморские игры»

19 мая в 10:30 в облгосадминистрации встретятся члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с главой области Андреем Гордеевым. Уже в 11:05 начнется подписание 3-стороннего меморандума между облгосадминистрацией, облсоветом и благотворительной организацией «Благотворительный Таврийский фонд» о сотрудничестве и партнерстве. В результате планируется возродить и провести на Херсонщине XV юбилейный международный детский фестиваль «Черноморские игры» в Скадовске. Сразу после подписания проведут рабочую встречу с лицензиатами Херсонской области.

А с 12:30 до 13:00 запланирована пресс-конференция с участниками совещания.

Пресс-служба Херсонской ОГА