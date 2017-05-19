В Геническе открыли аллею сакур

В рамках года Японии в Украине и по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, в Геническе состоялось торжественно открытие аллеи сакур, появившейся в городе благодаря Посольству Японии и инициативе директора школы №3 Татьяны Микитась. На мероприятие специально приехал представитель Посольства Японии в Украине Военный атташе, капитан I ранга Морских сил самообороны Японии Акихиро Хара. На открытие аллеи собралось довольно много генчиан. После мероприятия люди охотно фотографировались с японским капитаном в красивой парадной форме.

Причем, Акихиро Хара никому не отказывал и с улыбкой выдерживал интерес жителей Геническа.

На аллее торжественно открыли памятную табличку, а затем символически из леек полили деревья сакуры.

С пожеланиями мира и процветания Украине в небо выпустили шарики цвета флага Японии и голубей.

После мероприятия представитель Посольства Японии посетил Генический морпорт, где обсудил с руководством города пути его развития.

По материалам: Новый Визит