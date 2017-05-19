Пьяного водителя автобуса оштрафовали на 10 тыс. грн

Суд Херсона рассмотрел дело водителя автобуса «Херсон – Верхний Рогачик», на которого был составлен протокол по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом виде). Водитель собирался выйти на маршрут пьяным. 6 марта этого года обвиняемый, находясь на территории автовокзала по ул. Полковника Кедровского (Буденного), управлял автобусом «БАЗ А079.23» в состоянии алкогольного опьянения. Водитель в судебном заседании свою вину не признал и пояснил, что ехать не собирался. Он перенервничал из-за того, что в автобусе была неисправность из-за которой он не мог уехать в Верхний Рогачик. Из-за этого у него поднялось давление.

Он выпил несколько глотков коньяка – и снаружи, и в автобусе.

Алкотестер показал 2,38 промилле (норма 0,2), и на водителя был составлен протокол.

Инспектор патрульной полиции пояснил, что видел, как водитель собирает деньги с пассажиров, те ставят сумки и заходят в автобус. Он также слышал, как была объявлена посадка на автобус с этими же номерами в Верхний Рогачик.

Между пассажирами и водителем был конфликт, из-за его нетрезвого состояния

Водитель объяснил, что только что приехал из-за поломки и сразу же поставил автобус на посадку, а пассажирам возвращал деньги.

Суд счел доказательства вины водителя достаточными и наложил на него штраф в 10 200 грн, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год.

По материалам: Херсонские факты