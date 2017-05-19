Глава области встретился с румынскими дипломатами

Сегодня, 19 мая, глава Херсонщины Андрей Гордеев встретился с заместителем посла Румынии в Украине Георге Ангелом и советником по экономическим вопросам Генконсульства Румынии в Одессе Валентином Маминтом. На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма и пищевой промышленности. Валентин Маминт предложил на следующий год реализовать проект по Черному морю. О каком именно проекте идет речь не уточняется. Также во время диалога гости обсудили вопрос безопасности области и пребывания крымских татар на Херсонщине.

Пресс-служба Херсонской ОГА