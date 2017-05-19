В Херсоне полицейские задержали парня, который срывал с женщин золото

В Херсоне полицейские задержали грабителя, который срывал с женщин золотые украшения. Жертвой злоумышленника были исключительно пожилые женщины. Грабежи происходили в малолюдных местах: парках или подъездах многоэтажек. Во всех случаях злоумышленник подбегал к жертвам сзади, срывал золотые серьги и цепочки. Несколько пострадавших обратились за медпомощью из-за рваных ран ушей.

Под подозрение попал 30-летний житель города Александрия (Кировоградская область), который в Херсоне жил в арендованной квартире. Там его и задержали. Установлено, что он сбежал из Кировоградской области, где совершил более 15 краж из домов.

В Херсоне он скрывался. Жил сначала в гостинице, потом снимал квартиру. Грабежи начал совершать с 25 апреля в разных районах Херсона.

Грабил по схеме. На рынке выбирал жертву – пожилую женщину, у которой были золотые серьги и цепочку. Затем следовал за пенсионеркой в ​​подъезд или парка. В безлюдном месте срывал с женщин украшения, которые затем сдавал в ломбарды.

Сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба облУМВД