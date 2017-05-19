Житель Великолепетихского района приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство соседа

Причиной убийства злоумышленник назвал то, что сосед якобы постоянно избивал его сожительницу и брата, а также требовал у них алкоголь. Преступление произошло в Великолепетихском районе. В доме местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа выяснила, что погибшим оказался 39-летний житель села, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. На теле потерпевшего были многочисленные ножевые ранения и рубленые раны головы. 47-летний хозяин дома, где произошло преступление, пояснил, что потерпевший был у него в гостях, они употребляли спиртное.

Конфликт начался, когда гость начал словесно оскорблять его сожительницу. Во время ссоры хозяин ударил соседа несколько раз ножом. После чего взял топор и нанес потерпевшему еще несколько ударов по голове. После чего пошел к брату и рассказал о содеянном.

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Согласно приговору Каховского горрайонного суда 47-летний мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области