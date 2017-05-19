В КП «Чонгар» прикордонники заборонили в’їзд 9 іноземцям

Прикордонники Бердянського загону в черговий раз зафіксували факт порушення іноземними громадянами правил перебування на тимчасово окупованій території АР Крим. Так, 17 травня у контрольному пункті "Чонгар" прикордонники зупинили дев’ятьох іноземних громадян, які прийшли пішки з тимчасово окупованого Росією Криму. Під час прикордонного контролю військовослужбовці встановили, що шість громадян Узбекистану, один Казахстану, один Киргизстану та один Азербайджану на територію окупованого Криму потрапили через пункт пропуску, функціонування якого призупинено, і, крім того, не мають спеціальних дозволів для перебування на ТОТ АР Крим. За порушення чинного законодавства усім дев’ятьом іноземним громадянам заборонено в`їзд на територію України протягом 3-х років.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону