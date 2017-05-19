Херсонские школьники подарили пограничникам обереги-мотанки и икону Спасителя

17 мая пограничников отдела «Скадовск» посетили ученики Херсонской школы №2, которые входят в состав кружка юных друзей пограничников «Сокол». Школьникам показали, как осуществляется охрана морского участка границы. На посту технаблюдения детям продемонстрировали радиолокационные, прожекторные станции и оптические средства наблюдения. С учениками провели показательное занятие по тактической медицине и научили, как эвакуировать раненых и оказывать первую медпомощь. Детям показали катера, на которых пограничники патрулируют Черное море, рассказали о службе пограничников морской охраны.

В конце встречи одного из школьников, который недавно перевелся из другой школы, торжественно приняли в ряды кружка юных друзей пограничников и вручили зеленый берет.

На память дети подарили военным обереги-мотанки, которые делали собственноручно и икону Спасителя освященную в Екатерининском соборе в Херсоне.

Помощник начальника Херсонского погранотряда Иван Шевцов