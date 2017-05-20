Абітурієнти з окупованих територій зможуть безкоштовно навчатися у ВИШах Херсонщини. Про це у Facebook повідомив голова регіону Андрій Гордєєв.

"Провів нараду з керівниками вищих і професійно-технічних закладів області щодо забезпечення кадрового потенціалу пріоритетних галузей регіону. Я впевнений що дане питання можна вирішити двома шляхами:

Перший – завдяки реалізації пілотного в Україні проекту «Розвиток людського капіталу», який дозволить впровадити регіональне замовлення на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей у галузі медицини, освіти, культури та спорту. Також програмою передбачено навчання 150 демобілізованих військовослужбовців, що проходили службу у зоні АТО;

Другий – нещодавно прийнятому Верховною Радою законопроекту №6116, яким передбачена квота у обсязі 1000 місць державного замовлення для вищих навчальних закладів, що знаходяться на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Законопроект дозволить інтегрувати молоде покоління з захопленої території в український освітній простір та посилить патріотичні настрої на тимчасово окупованій території України. Саме це і є реальні кроки по де окупації", – написав Андрій Гордєєв.

Він додав, що на нараді з керівниками вищих і професійно-технічних закладів області поставив чітке завдання по активізації вступної кампанії і залученню абітурієнтів з Криму.

"Ми має використати цю можливість по максимуму", – зауважив Гордєєв та висловив надію, що законопроект №6116 буде підписано Президентом України.