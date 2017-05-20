Военнослужащего-контрактника, хранившего наркотики и продававшего оружие, посадили под домашний арест

18 мая по ходатайству военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона Украины Херсонский горсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военнослужащему-контрактнику, который хранил наркотики и продавал переоборудованные стартовые пистолеты для стрельбы боевыми патронами. Об этом сообщает военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона и напоминает, что его задержали во время очередной продажи переделанных пистолетов. При обыска по месту его жительства изъяли 48 г амфетамина, 8 пистолетов и боевые патроны. Военнослужащий подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 309 УК, ч. 1 ст. 263 УК, санкциями которых предусмотрено максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Фото сайта военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона