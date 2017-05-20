Глава Херсонщины обсудил с корейскими инвесторами строительство новых портов в области

19 мая Херсонский морпорт посетила корейская делегация. С корейскими дипломатами и потенциальными инвесторами встретился глава Херсонщины Андрей Гордеев.Основные направления, которые обсуждались на встрече – это агропромышленный комплекс, логистическая отрасль, биоэнергетические проекты, научное и техническое сотрудничестве. Также обсуждалось инвестирования в строительство новых портов в Херсонской области, в которые могли бы заходить суда типа «Panamax». Гордеев пригласил посла Кореи и потенциальных инвесторов на инвестфорум «Таврийские горизонты».

Форум пройдет в Новой Каховке 29 – 30 сентября.

Пресс-служба Херсонской ОГА