Кикбоксеры из Новой Каховки попали в сборную Украины для участия в Чемпионате мира

В начале мая в Днепре состоялся Всеукраинский турнир по кикбоксингу среди юношей и девушек по версии WТКА. В соревнованиях участвовали 6 спортсменов новокаховского спортклуба «Торнадо». Чемпионами стали Никита Бунин (2006 г. р.), Руслан Гаранько (2008 г. р.) и Олег Козакевич (1999 г .р.). Серебро завоевал Александр Малафай (2006 г. р.). Бронза у Кирилла Кабанова (2003 г. р.) и Даниэля Чухлеба (2006 г. р.). Кроме того, двое новокаховчан (Бунин и Гаранько) попали в сборную Украины для участия в чемпионате мира по кикбоксингу 2018 года.

По материалам: Таврийские вести