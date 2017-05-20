На Херсонщині поліцейські припинили діяльність лабораторії по виготовленню амфетаміну

Управлінням протидії наркозлочинності ГУ Національної поліції в Херсонській області під процесуальним керівництвом прокуратури м. Херсона задокументована протиправна діяльність 26-річного чоловіка, який займався виготовленням та збутом амфетаміну у Херсоні. Інгредієнти для виготовлення наркотиків підозрюваний замовляв через інтернет. Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Херсонській області отримали інформацію, що 26-річний чоловік організував діяльність лабораторії по виготовленню амфетаміну у Херсоні. Також поліцейські з’ясували, що підозрюваний знаходиться у розшуку в іншій області за скоєння крадіжки.

Підозрюваний замовляв інгредієнти для виготовлення психотропної речовини через інтернет та отримував їх за допомогою різних кур’єрських служб доставки.

До злочинної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників, які допомагали виготовляти наркотики у домашніх умовах.

Поліцейські затримали всіх учасників злочинної групи у квартирі підозрюваного. Під час проведення обшуку вилучено 400 гр. амфетаміну, лабораторне обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини. Сума вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає 200 тисяч гривень. Усе вилучене направлено на дослідження.

Організатор злочинної групи затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Після проведення відповідних експертиз буде вирішуватись питання про відкриття кримінального провадження за ст.313 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж обладнання, що використовується для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та ст.311 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів».

ГУ Національної поліції в Херсонській області