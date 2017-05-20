Патрульные, приехав на семейную ссору, обнаружили свертки с коноплей

19 мая в Херсоне патрульные полицейские получили вызов о семейной ссоре в квартире одной из многоэтажек на проспекте Святых Кирилла и Мефодия. Женщина заявила, что сожитель угрожает физической расправой. На месте инспекторы уладили конфликт. Женщина рассказала, что мужа всю ночь не было дома. На этой почве и возникла ссора. На сожителя потерпевшей полицейские составили админпротокол по ст. 173-2 (Насилие в семье).

Во время осмотра помещения патрульные заметили в одной из комнат свертки с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. Также инспекторы установили, что 33-летний херсонец уже неоднократно имел проблемы с законом. На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в Корабельное отделение полиции.

Об этом сообщается странице Патрульной полиции Херсона в Facebook