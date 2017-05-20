С начала года полиция Херсонской области зафиксировала 5 фактов торговли людьми: 4 – связаны с сексуальной эксплуатацией и 1 – с вовлечением в преступную деятельность. Об этом рассказал глава отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми облУМВД Олег Шанько. По его словам, острее всего стоит проблема вовлечения женщин в проституцию. В нынешнем году официально идентифицировали пока только 6 пострадавших от торговли людьми, среди которых 1 несовершеннолетняя.

На сегодня в разработке следователей находятся 7 уголовных производств, связанных с торговлей людьми. Одному из участников объявлено подозрение в совершении преступления.

ГУ Нацполиции в Херсонской области