Херсонские боксеры привезли золотую и серебряную медали с Всеукраинского турнира по боксу среди юношей и юниоров, посвященного Дню Европы. Эдвард Костыренко в весовой категории до 80кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем города Кропивницкий Владиславом Полищюк. В финале наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Николаевской области Аркадием Степанец и завоевал золотую медаль соревнований. Денис Скрипилев в весовой категории до 48 кг единогласным решением судей уступил представителю Николаевской области Назри Рагимову и завоевал серебряную медаль соревнований. В соревнованиях спортсмены участвовали под руководством Дмитрия Щербины. Турнир проходил в городе Николаев с 17 по 20 мая. Всего в соревнованиях участвовало 85 спортсменов из разных областей Украины.

Херсонская областная федерация бокса

