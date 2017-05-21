В Херсоне состоялась презентация издания «Большая Литва»

В рамках Дней Литвы в Херсоне в библиотеке им. Леси Украинки состоялась презентация 3-го тома фундаментального издания «Большая Литва» (на литовском и английском языках). Эта часть сборника посвящена Украине. Автор издания литовский политик Бируте Вальоните описывает в частности и Херсонщину: Станислав, Тягинку, Веселое, которые во времена Великого княжества Литовского были его форпостами на Юге. Во время встречи Бируте Вальоните подарила один из экземпляров в фонды Херсонской централизованной библиотечной системы.

По материалам: 0552.ua