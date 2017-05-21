Херсонские боксеры привезли золотую и бронзовую медали с чемпионата Украины по боксу среди молодежи, который проходил в Ровно с 15 по 21 мая. Андрей Матяш в весовой категории до 64 кг в своем первом бою одержал победу над местным спортсменом Денисом Пархомец. В следующем бой Андрей решением судей одержал победу над представителем Иванофранковской области Ярославом Серафином. В третем бою наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Львовской области Дмитрием Куля. В полуфинальном бою он единогласным решением судей одержал победу над представителем Николаевской области Дмитрием Самбурой.

В финальном очень тяжелом бою Андрей побеждает с разногласием судей 3-2 представителя Винницкой области Романа Патратия. Таким образом, Андрей завоевал золотую медаль соревнований.

Александр Трутнев в весовой категории до 69кг в своем первом бою победил по очкам представителя Харьковской области Карена Манукяна.В следующем бою Александр со счетом 4:1 одержал победу над представителем Донецкой области Филипом Акиловым. В полуфинальном напряженном бою наш спортсмен уступил представителю Львовской области Александру Кравцу. Таким образом, Александр завоевал бронзовую медаль соревнований.

Иван Ходатаев в весовой категории до 60 кг в первом очень напряженном бою с разногласием судей 2-3 уступил представителю Днепровской области Владиславу Ковалеву.

В соревнованиях спортсмены участвовали под руководством вице-президента Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрия Буленкова и старшего тренера сборной Херсонской области по боксу среди молодежи Константина Мельника и тренера Игоря Прудникова. Также в состав херсонской команды вошел судья международной категории Богдан Черный.

Херсонская областная федерация бокса