Громадян, що займались незаконними перевезеннями до РФ через окупований Крим, – засуджено

Органами та підрозділами Азово-Чорноморського регіонального управління Держрикордонслужби України проводяться заходи з недопущення порушення законодавства на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Так, в ході проведення спільних зі слідчим відділом Управління СБУ в Херсонській області та Прокуратурою Херсонської області заходів в грудні 2016 р. було припинено діяльність злочинної групи у складі 5 громадян України. Дані громадяни організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Російської Федерації та у зворотному напрямку транзитом через тимчасово окуповану територію України АР Крим під виглядом здійснення автобусних пасажирських перевезень.

Для реалізації злочинних намірів в анексованому місті Керч зловмисники використовували закритий українською владою пункт пропуску «Крим» та поромну переправу через Керченську протоку. До цього, анонсувалося автобусне перевезення із материкової України до тимчасово окупованого Криму та далі до РФ, зокрема Краснодару.

Пасажирів висаджували неподалік КПВВ на материковій частині України, після чого вони пішки долали адмінмежу, а на окупованому півострові сідали в інший автобус.

У квітні 2017 року вину вказаних осіб доведено у судовому порядку та Херсонським міським судом їх визнано винними у скоєні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Порушникам призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Рішення суду вже в травні цього року вступило в законну дію.

Прикордонники і надалі спільно з іншими правоохоронцями проводять заходи протидії незаконним перевезенням.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов