Прикордонники виявили 15 іноземців, що намагалися потрапити на материкову Україну із порушеннями

Співробітники Держприкордонслужби продовжують виявляти осіб, що потрапляють на територію України з порушеннями та без необхідних документів. Так, учора у КПВВ «Чонгар» із тимчасово окупованого Криму у пішому порядку прибули 14 громадян Узбекистану та 1 громадянин Азербайджану. Прикордонники Бердянського загону встановили, що іноземці потрапили на територію окупованого Криму з порушенням існуючого законодавства України, а також виявили відсутність спецдозволів на перетин адмінмежі. Усім іноземним громадянам відмовлено у перетині адміністративної межі з ТОТ АР Крим.

Та прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну протягом 3 років.

Держприкордонслужба України