В мобильном телефоне херсонца патрульные нашли наркотики

19 мая около 18:00 в Херсоне на ул. Потемкинской внимание патрульных привлекли двое граждан. Мужчины вели себя подозрительно, постоянно оглядывались. Один из них зашел в заброшенное помещение, а второй караулил снаружи. Во время поверхностной проверки у одного из парней обнаружили 2 мобильных телефона. Мужчина категорически отказался открывать один из них для проверки IMEI. Потом вообще бросил его и попытался сбежать. Полицейские догнали мужчину и вместе с телефоном его доставили в отделение полиции. Там в присутствии свидетелей открыли крышку телефона, под которой обнаружили 7 пакетиков с порошком, похожим на наркотики. 20-летнего херсонца передали следователям.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook