“Укрзалізниця” на летний период добавила 5 поездов на Херсонщину

С конца мая и до середины сентября 13 летних поездов будут курсировать с Киева, Львова, Днепра и Харькова к южным курортам, 5 из них до Херсона и Геническа.

с 26 мая по 17 сентября через день – Львов-Херсон

с 3 июня по 5 сентября через день – Харьков – Херсон

с 1 по 13 июня и с 3 по 15 сентября через день, а с 15 июня по 1 сентября ежедневно – Киев – Геническ

с 10 июня по 10 сентября через день – Днепр, Кривой Рог – Геническ,

с 11 июня по 11 сентября через день – Геническ – Ивано-Франковск.

Пресс-служба "Укрзалізниці"