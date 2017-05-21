ХНТУ также нацелен на сотрудничество с Канадой

ХНТУ четвертым из херсонских учебных заведений документально оформил сотрудничество с канадской федеральной компанией «StudyAction Inc.». Теперь ХНТУ тоже сможет развивать отношения с канадскими ВУЗами. Обмен документами прошел при участии проректора по научной работе ХНТУ Галины Савиной и представителя канадской федеральной компании «StudyAction Inc.» в Херсоне Дмитрия Козонака. По словам директора «StudyAction Inc.» Пети Игнатовой, техническое образование очень ценится в Канаде.

И уже есть канадские технические ВУЗы, которые создают программы совместного обучения с партнерами из других стран. Это значит, что канадское техническое образование студенты могут получать в своих странах.



«Например, у колледжа Saskatchewan Polytechnic действуют партнерские программы в Индии, Маврикии и Вьетнаме. Херсонский национальный технический университет в перспективе также может выдавать канадский диплом. Но для этого коллективу университета нужно проделать серьезную работу», – заявила госпожа Игнатова.



Документы, подписанные между ХНТУ и «StudyAction Inc.», называются Меморандум о сотрудничестве и Мандатное письмо. Меморандум регулирует все возможные сферы взаимодействия между сторонами, а Мандатное письмо позволяет компании «StudyAction Inc.» представлять ХНТУ в переговорах с канадскими учебными заведениями и Посольством Канады в Украине.



Предварительная договоренность о сотрудничестве между компанией «StudyAction Inc.» и ХНТУ была достигнута в начала апреля 2017 года во время посещения Херсона директором канадской компании Петей Игнатовой из Торонто.



Ранее уже сотрудничество со «StudyAction Inc.» оформили Херсонский государственный аграрный университет, Дизайн-лицей Херсонского областного совета и Херсонский государственный университет.



Справка:

«StudyAction Inc.» – канадская федеральная компания, занимающаяся вопросами международного образования. В состав учредителей входят канадские и украинские граждане.



Активизация херсонских ВУЗов в поиске партнеров и программ сотрудничества с канадской системой образования началась после визита в Херсон и Киев директора компании «StudyAction Inc.» Пети Игнатовой, который проходил с 28 марта по 7 апреля 2017 года.