Херсонців запрошують на весняний Mama Фестиваль

21 травня в Херсоні відбудеться грандіозний фестиваль, створений мамами для мам. На херсонців чекає безліч різноманітних квестів, унікальних майстер-класів, розваг і активностей:

· Baby-зона для малюків до шести років, де для найменших учасників проведуть творчі заняття професійні викладачі з різними іграми і розвагами.

· Б'юті-клуб для мам: укладання, плетіння кіс, make up, дитячий аквагрим і не тільки.

· Традиційна освітня зона з новою програмою розвиваючих сесій і майстер-класів для дітей від 5 до 14 років.

· Лекція для майбутніх батьків.

· Спортивна зона для дітей з підготовленим волейбольним майданчиком і полем для футболу, де протягом всього дня проходитимуть ігри, командні розваги, конкурси.

· Релакс-зона для мам – тематичні майстер-класи, інтерактивні сесії.

· Пікнік-зона.

· Для тат і підлітків також підготовлені активності: байдарки, багаття і намети.

· Фотозони.

На центральній алеї пройде ярмарок дитячих товарів.

Цього року особливий СЮРПРИЗ Mama festival підготував для активних мам і тат – організатори вирішили допомогти їм освіжити свої почуття й провести весняну шлюбну церемонію, тим самим виконавши бажання більшості дітей – побувати на весіллі у своїх батьків!

Місце проведення: база відпочинку «Петровець». Час проведення: 10:00-18:00. Відправлення з міської набережної: о 10:00