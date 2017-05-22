На Херсонщині у будівлю для худоби попала блискавка

20 травня о 16:59 на номер Служби порятунку «101» смт Новотроїцьке надійшло повідомлення від жителя села Василівка про те, що на околиці села горить будівля для худоби. На місце події був направлений черговий караул 18-ї ДПРЧ. По прибуттю рятувальники приступили до гасіння пожежі у будівлі, загальна площа якої становить 1000 кв. м. О 18:35 пожежа була локалізована. а о 20:10 ліквідована. У результаті вогнем знищене дахове перекриття на площі 660 кв.м та 1000 тюків сіна. Врятовано худобу у кількості 180 голів. Найімовірніша причина пожежі – попадання блискавки.

ГУ ДСНС Херсонської області