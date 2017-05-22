У Антонівській “Зеленій школі” контролюють витрати енергоспоживання

В «Зеленій школі» Антонівської ЗОШ №21 в рамках проекту «Школа енергії 2.0» відбулася прес-конференція присвячена Шкільним Дням Енергії, участь у якій взяли керівництво області та міста, а також представники енергозберігаючих проектів. Зазначимо, що у впродовж Шкільних днів енергії організовуються різноманітні заходи: презентації, виступи, інтерактивні ігри, екоквести, відкриті уроки, семінари, показові енергетичні аудити приміщень та безліч інших цікавих, за допомогою яких юні енергоменеджери поширюють інформацію про те, як управляти енергоспоживанням, економити ресурси і дбати про довкілля.

Під час заходу спікери представили проект «Школа енергії», а учні школи разом із вчителями розказали про особливості його впровадження в їхній школі. Вони продемонстрували прилади, зокрема люксметр (вимір освітленості), анемометр (вимірювання швидкості вітру) та енергометрії, завдяки яким вони вимірюють дані і вносять їх в програми, де автоматично вираховується кількість споживаної енергії. Подібні дії дозволяють стежити за витратами і контролювати їх.

Під час свого виступу заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь наголосив, що ця школа – втілення екологічного мислення: «Поки що такий проект – єдиний в Україні, але, сподіваюся, не останній. Екотренди швидко набирають популярності у світі. Це дає можливість познайомити учнів з поточними екотехнологіями і надихати створювати власні екостартапи».

Після прес-конференції відбулося урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика для учнів школи.

Прес-служба Херсонської ОДА