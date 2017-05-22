У КП «Чонгар» Гром виявив півкілограма наркотиків у хлібі

В результаті співпраці співробітників Держприкордонслужби, СБУ та Державної фіскальної служби на адмінмежі було виявлено наркотики. Так, сьогодні до КП «Чонгар» у пішому порядку прибула 36-річна громадянка України. Стосовно даної громадянки була попередня інформація від оперативних співробітників Азово-Чорноморського регіонального управління. Прямувала наша співвітчизниця до окупованого Криму. Під час проходження прикордонно-митного контролю багаж громадянки спрацювала службова собака Гром, яка натренована на виявлення наркотичних та психотропних речовин. В результаті подальшого огляду прикордонники виявили у громадянки дві буханки хліба.

Всередині них були приховані два згортки, обмотані харчовою плівкою, із речовиною сіро-зеленого кольору, схожою на марихуану. Загальна вага двох згортків склала 500 грамів.

В подальшому сама громадянка підтвердила, що ця речовина є марихуаною. На наданий час проводяться необхідні слідчі дії.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону