Нацрада вирішила не будувати нові вежі для трансляції на Крим

Для розширення площі покриття українським мовленням території анексованого Криму вирішено не будувати на Херсонщині нові телевежі, а значно збільшити висоту діючої Чаплинської. Про це поінформував член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський під час наради у Херсонській облдержадміністрації. "Планували побудувати нову вежу на Каланчаку. Також планували біля Армянська, з нашої сторони, будувати 150-метрову вежу. За нашими підрахунками, на сьогодні поки що з тим частотним ресурсом, який є, а він є надобмежений, найефективніше – це підняти Чаплинську вежу з 92 метрів до 130.

І на сьогодні концерн РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення – ред.) ці роботи проводить", – розповів Костинський.

Він зазначив, що, за планами Нацради, усі роботи на Чаплинській вежі мають бути завершені на початку 2018 року.

"Таким чином, одна вежа на півдні вже є (Чонгарська – ред.), і Чаплинська також буде поширювати сигнал більш ефективно", – заявив член Нацради.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році на Херсонщині планувалося розпочати у Каланчацькому районі будівництво другої телекомунікаційної вежі (після збудованої у січні 2017 року в Генічеському районі Чонгарської), яка б транслювала українські телерадіопрограми на анексований Росією Крим і одночасно перебивала сигнал діючої в Криму Красноперекопської вежі. Що ж до Чаплинської вежі, то її висоту спершу було вирішено збільшити у 2017 році із 92 до 110 метрів.

Джерело: Укрінформ