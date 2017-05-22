На Херсонщине полиция установила местных жителей, которых за границей втянули в незаконную деятельность

В сентябре прошлого года херсонские пограничники выявили факт незаконной вербовки людей. На сегодня правоохранителям известно, что гражданин Украины обманом «трудоустраивал» людей в другой стране. После пересечения границы работников путем шантажа и угроз втягивали в преступную деятельность. Что именно приходилось делать нашим соотечественникам, сотрудники полиции тоже уже знают, но разглашать данную информацию пока отказываются из-за тайны следствия.

Пострадавшие в основном принадлежат к уязвимой категории населения, в частности, это малообеспеченные граждане. Пока полиции удалось официально установить только 3 пострадавших. Они признались правоохранителям в давлении на них со стороны работодателей. На самом же деле количество вовлеченных в преступность за рубежом намного больше.

ГУ Нацполиции в Херсонской области

