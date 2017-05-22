Після реконструкції к/т «Україна» ризикує втратити третину своїх відвідувачів (фото)

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Організації людей з інвалідністю «Велід» та «Ініціатива на захист прав людей з інвалідністю» 25 травня о 14:00 проводитимуть публічний аудит доступності для маломобільних херсонців  до к/т "Україна", у якому реконструкція. Більше третина херсонців відноситься до маломобільних громадян. Це не лише люди з важкими формами інвалідністю (10 тис.),  а й батьки з дітьми до 6-ти років (25 тис.) та люди поважного віку, кому більше 65 років (50 тис.). Для того, щоб ці категорії громадян не відчували дискомфорту і не стикалися з фактами дискримінації своїх прав під час пересування вулицями міста та користування громадськими закладами, більше 10 років тому були запроваджені державно-будівельні норми.

Ці норми зобов’язують забудовників створювати доброзичливе архітектурно-просторове середовище на нових та реконструйованих об’єктах громадського призначення.  

Під час заходу, активісти безпосередньо на місці продемонструють факти дискримінації їх прав, а також грубого  порушення державних стандартів та норм ДБН, які були допущені під час реконструкції кінотеатру. 

Мета заходу – привернення уваги забудовника кінотеатру «Україна» на невідповідність деяких архітектурних рішень до існуючих державних будівельних норм та стандартів для своєчасного внесення змін. 

Оскільки залишити так як є – означає залишити кінотеатр «Україна» недоступним і не комфортним для великої кількості Херсонців та гостей міста. 

Цей захід проходитиме в рамках всеукраїнської акції «Українська нація від бар’єрності до взаємодопомоги». 

    

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