Херсонщина развивает экономическое сотрудничество с Литвой

Глава Херсонщины Андрей Гордеев обсудил с гостем из Литвы перспективы сотрудничества. Об этом Гордеев сообщил в Facebook. "Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Марюсом Януконисом. Обсудили вопросы развития торговых и экономических отношений между Херсонской областью и регионами Литвы", – написал Гордеев. Он добавил, что Януконис выразил намерения запустить производство солнечных панелей в области, а также поинтересовался, как воплощается реформа по децентрализации и безопасно ли у нас жить.

"Я заверил, что на Херсонщине все под контролем… Отдыхать в области можно спокойно и не опасаться за инвестиции. Со стороны областной власти каждому инвестору мы предоставим всестороннюю поддержку и сопровождение. Также я подчеркнул, что нас интересуют инвестиции в АПК, развитие туризма и строительство мусороперерабатывающих предприятий. Обменявшись сувенирами, мы договорились, что продолжим обсуждение реальных проектов уже на Балтийско-Черноморском экономическом форуме в Клайпеде, который состоится на следующей неделе", – сообщил глава Херсонской ОГА.