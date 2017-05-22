Работа эко-патруля в Херсонской области

Общественная организация "Берегиня" и общественная организация "Конкурентноспособные территории" вместе с государственной охраной Нижнеднепровского Национального Парка провели эко-патрулирование вод Днепра в районе п-ва Потемкинский и озер 1-е и 2-е Стеблеевское, а также акватории школі вісшего спортивного мастерства с целью фиксирования случаев стихийного загрязнения Парка производственными отходами, пластиком и стеклом дачниками и туристами.

Стихийные свалки и административные нарушение были задокументированы, засняты абордаш земснаряда и задержание "на горячем" браконьера, вытягивающего сети.

В дальнейшем подобные "маневры" планируется сделать регулярными.

Рабочая группа "Эко-патруль" приглашает волонтеров и молодых специалистов к сотрудничеству на территории всей Херсонской области.

По материалам: 0552.ua