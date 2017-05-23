У минулому році Херсонщина експортувала товарів на 245 млн дол. США

Головним управлінням статистики підведені підсумки діяльності підприємств Херсонської області у сфері зовнішньої торгівлі товарами за 2016 рік. На зовнішній ринок поставлено товарів на суму 245 млн дол. США, що на 2,4% більше, ніж за 2015 рік. Імпорт товарів збільшився на 19,2% і склав 169,5 млн дол. Експорт товарів збільшився за рахунок збільшення поставок зернових культур, жирів та олії тваринного або рослинного походження та продуктів переробки овочів, імпорт – за рахунок збільшення ввозу механічних машин, пластмас, полімерних матеріалів, паперу та картону.

Серед 98 країн, в які експортувалися товари підприємствами області, найбільші обсяги припадали на Туреччину, РФ та Нідерланди. Імпортувалися товари з 73 країн світу, найбільше – з Туреччини, Китаю, США та Польщі.

Головне управління статистики у Херсонській області