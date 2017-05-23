Восстановлением “Зеленого театра” займется лично мэр Херсона

Для решения вопросов по восстановлению «Зеленого театра», который расположен в Шевченковском парке Херсона, создана рабочая группа. Об этом говорится в распоряжении мэра Херсона, сообщается на сайте Херсонского горсовета. Рабочая группа до 15 июня должна разработать мероприятия по восстановлению объекта. Возглавил рабочую группу городской голова Владимир Миколаенко. Своим замом назначил депутата горсовета Артема Кияновского. Секретарем стал зам. начальника управления коммунального хозяйства департамента ЖКХ Михаил Чабаненко. Также в состав группы вошло еще 13 членов.