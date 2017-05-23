В Новой Каховке полиция задержала гражданина, сообщившего о ложном минировании церкви

В отделение полиции Новой Каховки позвонил мужчина. Он сообщил, что по проспекту Днепровскому в Новой Каховке заминирована церковь. Взрывотехники обследовали здание и прилегающую территорию, взрывчатку не нашли. Полицейские установили, что звонок поступил с мобильного телефона, принадлежащего местной жительнице. Она сообщила, что телефон давала попользоваться неизвестному. Он, по ее словам, был в состоянии алкогольного опьянения.

Работники полиции установили личность мужчины. Им оказался 28-летний житель Новой Каховки, ранее судимый за разбой.

ГУ Нацполции в Херсонской области