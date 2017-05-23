За три перших місяці року на Херсонщині народилось 2 444 дитини

На 1 квітня на Херсонщині, за оцінкою, проживало 1053,3 тис. осіб. Загальне скорочення чисельності населення з початку року становило 2 402 особи, що у розрахунку на 1000 осіб наявного населення склало 9,2 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 2 041 особу, міграційного – на 361 особу. Природне скорочення населення відбулося в усіх адміністративних районах, в цілому по області його рівень становив 7,9 особи у розрахунку на 1 000 осіб наявного населення. Упродовж січня–березня відділами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 2 444 живонароджених дитини.

Інтенсивність народжуваності у розрахунку на 1 000 осіб наявного населення склала 9,4 особи.

Кількість зареєстрованих померлих упродовж січня–березня становила 4 485 осіб. Показник смертності, в цілому по області, склав 17,3 особи на 1 000 осіб наявного населення.

Основними причинами смерті були хвороби системи кровообігу (63,1%) та новоутворення (11,9%).

Головне управління статистики у Херсонській області