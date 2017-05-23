Чернобаевские школьники представят Херсонщину на соревнованиях «Олімпійське лелеченя» в Киеве

В Таврийске прошел областной этап Всеукраинского спортивно-массового мероприятия среди детей «Олімпійське лелеченя». Всего на Херсонщине участвовали 6 тыс. учеников из 175 школ, в финал вышли 14 команд. Программа соревнований состояла из трех частей: спортивной, образовательной и культурной. В общекомандном зачете места распределились так:

I – Чернобаевка Белозерского района;

II – Херсонская школа №46;

III – Херсонская школа №55.

Победитель получил право участия в финальном этапе, который состоится в Киев в сентябре.

По материалам: Херсонщина за день